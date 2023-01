Abondante offre d’œufs et viandes de volailles au mois de ramadan

Intervenant, mercredi matin 18 janvier sur les ondes de Radio Shems FM, le vice président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, Anis Kharbache, a prévu une abondante offre de viandes de volailles et d’œufs au cours du prochain mois de ramadan, dans deux mois et demi environ.

Ces denrées seront disponibles en abondance sur le marché, même avec une augmentation de 15% de la consommation.

Il a par contre prévu des manques de l’ordre de 20% en pommes de terre et oignons, ainsi qu’en lait à hauteur d’un million de litres par jour.