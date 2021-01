Abdellatif Mekki implore Saied de ne plus pousser vers l’ambiguïté

Le dirigeant d’Ennahdha et ex ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a demandé, mercredi, au président de la République, Kais Saied de cesser de pousser vers l’ambigüité et de permettre aux nouveaux ministres ayant obtenu la confiance du parlement de prêter serment devant lui.

S’exprimant sur Mosaïque fm, il a mis l’accent sur la nécessité d’éviter de s’engager dans une « guerre des interprétations » , d’autant que la Cour constitutionnelle tarde encore à voir le jour, ce qui, a-t-il dit, est de nature à envenimer la crise politique.