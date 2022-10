L’identification des opportunités de réalisation de mégaprojets favorisant la transformation digitale dans le secteur ferroviaire en Afrique, tel est l’objectif du deuxième congrès africain sur le numérique ferroviaire qui se tient du 17 au 20 octobre, à Tunis.

Ce congrès, organisé à l’initiative de l’Union internationale des chemins de fer (UIC), en collaboration avec la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) qui préside l’Union, a pour thème « L’accélération de la transformation digitale en Afrique : quels challenges pour le ferroviaire».

Il a également pour objectif de permettre aux décideurs et partenaires industriels de discuter des politiques de transport et les aider à mobiliser les moyens financiers nécessaires au système écologique des chemins de fer numériques.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de « l’Agenda 2063 » élaboré par la Commission de l’Union africaine (UA) sur le thème « Accélérer la transformation digitale en Afrique », en vue de renforcer la connectivité entre les pays du continent africain à travers des réseaux de transport ferroviaire développés et sûrs pour les personnes et les marchandises, a précisé, à cette occasion le président directeur général de la SNCT, Taouafik Boufaied.

Il a mis l’accent sur le rôle économique, social, environnemental et de développement que revêt le transport ferroviaire dans le monde ainsi que sur la contribution des nouvelles technologies au développement de ce secteur notant que le transport intelligent est d’ailleurs l’un des principaux axes de la stratégie sur lequel travaille du ministère tunisien des Transports.

Pour Boufaied, le développement du transport ferroviaire en Afrique ne peut se faire qu’à travers l’adaptation aux évolutions technologiques et l’engagement de la transformation digitale afin de garantir l’efficacité, la sécurité et la fluidité du secteur, ainsi que sa compétitivité par rapports aux autres moyens de transport, à l’avenir.

Il a souligné dans ce sens la nécessité de renforcer les investissements dans le domaine du développement et de la numérisation des infrastructures de transport ferroviaire, lesquels nécessitent la mobilisation des financements importants, ainsi que le développement des compétences dans ce domaine pour répondre aux exigences de la technologie.

Le Pdg de la SNCFT s’est dit satisfait quant à l’inscription de la décision de relance de l’activité de l’UCI au programme de travail du comité technique du transports ferroviaires de la Commission de l’UA (2021-2023).

Les participants (responsables, experts et bailleurs de fonds…) au congrès ont débattu des projets numériques dans le secteur ferroviaire, des innovations industrielles, du plan d’action de la Commission de l’UA, du programme des chemins de fer de 5ème génération, de la sécurité électronique et de l’intelligence artificielle …