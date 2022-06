Accord de coopération entre la Tunisie et l’OIT pour le renforcement du dialogue social

Le ministère des affaires sociales a signé mardi un accord de coopération avec l’organisation internationale du travail (OIT) portant sur le projet « appui à l’administration du travail, au dialogue social et au renforcement de la protection sociale en Tunisie.

Selon un communiqué du ministère, ce projet qui est financé par le gouvernement norvégien, a pour objectif de consolider le dialogue social et la réforme du secteur de la protection sociale à travers la rationalisation de la gestion des caisses sociales, outre la numérisation des services d’inspection de travail, de médecine de travail et sécurité professionnelle et de la protection sociale.

Cet accord a été signé lors d’un entretien entre le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi et la directrice du bureau Maghreb de l’OIT Rani Bekhazi.

L’entretien a porté notamment sur les programmes de coopération entre le ministère des affaires sociales et l’OIT et les moyens susceptibles de les promouvoir au cours de la prochaine étape.