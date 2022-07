L’OIT continuera à soutenir la Tunisie en cette période critique

« L’Organisation internationale du travail (OIT) continuera à soutenir la Tunisie en cette période critique », a souligné mercredi la directrice du bureau de l’OIT pour l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie, Rania Bikhazi.

Lors d’un entretien tenu au palais du gouvernement à la Kasbah avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romdhane, la responsable a exprimé son appréciation de l’expérience tunisienne en matière de dialogue social, lit-on dans communiqué publié jeudi par la présidence du gouvernement.

Bikhazi a aussi évoqué les principaux projets de partenariat réalisés par le bureau de l’OIT en Tunisie et ce, dans différents domaines notamment le dialogue social, la protection sociale, la promotion de l’emploi et des entreprises économiques, la gouvernance de la migration de la main d’œuvre, la protection des droits des travailleurs migrants et la lutte contre le travail des mineurs.

De son côté, la cheffe du gouvernement a souligné l’importance du dialogue avec les partenaires sociaux en Tunisie rappelant qu’un conseil national du dialogue social a été créé à cet effet pour améliorer les conditions de travail, renforcer les relations professionnelles et créer de l’emploi pour les jeunes.

Bouden a loué les efforts de l’OIT dans la réalisation de la justice sociale, la garantie des conditions d’un travail décent, le renforcement de la protection sociale et la défense des droits des travailleurs.

Rania Bikhazi participait au séminaire de clôture du projet de partenariat mixte avec le ministère des affaires sociales sur l’appui à la migration équitable pour le Maghreb.

Organisé à l’initiative du ministère des affaires sociales, ce projet est mis en œuvre par le bureau de l’OIT en Tunisie et financé par l’agence italienne de coopération pour le développement.