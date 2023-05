L’Algérie veut l’expertise tunisienne en tourisme

Un accord de coopération et de partenariat a été conclu, dimanche, entre la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH) et la Fédération algérienne de l’hôtellerie et du tourisme (FNHT), et ce en marge du Salon International du Tourisme et des Voyages « Cirta-Siyaha 2023 » organisé du 14 au 16 mai 2023 à la ville algérienne de Constantine.

La convention, signée par la présidente de la FTH Dora Milad et son homologue algérien Abdelwahab Boulefkhad, président de la FNHT, vise à promouvoir le secteur du tourisme et en particulier celui de l’hôtellerie en Tunisie et en Algérie, à travers le renforcement de la coordination et les actions communes entre professionnels des deux pays.

Elle porte notamment sur l’échange d’expériences et d’expertises à travers la programmation de stages et sessions de formation dans les activités liées à l’hôtellerie ainsi que le développement de l’investissement commun dans ce domaine.