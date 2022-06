L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) ont signé mardi un accord sur l’augmentation salariale des agents exerçant dans les cliniques privées pour les années 2022, 2023 et 2024.

L’accord stipule une augmentation des salaires estimée à 6,5 pc pour l’année 2022, à 6,75 pc pour l’année 2023 et à 6,75 pc pour 2024.

Cet accord a été signé par le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Taboubi, du président de la chambre syndicale des propriétaires des cliniques privées Boubaker Zakhama et du secrétaire général de la fédération générale de la santé Hassen Mezni.