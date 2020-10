Mechichi n’écarte pas la réquisition des cliniques privées

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a affirmé, dimanche soir, qu’il n’exclut pas, le cas échéant, d’avoir recours à la réquisition des cliniques privées dans le cadre des efforts de l’Etat contre la propagation du coronavirus.

Sure Wataniya 1, il a assuré, cependant, que le système hospitalier public est capable, pour l’heure, de fournir les prestations requises en matière de lits équipés et de soins pour les patients atteins de Covid-19, ajoutant qu’à défaut et si le besoin s’en fait sentir, les cliniques privées seront mises à contribution par voie de réquisition , et ce à la charge de l’Etat.