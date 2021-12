Acerbes critiques d’Afek Tounes à la loi de finance de Kais Saïed

Commentant la promulgation de la loi de finances pour l’année 2022 par décret présidentiel, le parti « Afek Tounes » a souligné dans un communiqué sur sa page des réseaux sociaux, que « cette loi n’est pas basée sur de nouvelles approches ou une marche courageuse et audacieuse qui réponde aux attentes et aux aspirations des femmes et des hommes tunisiens ».

Le parti, que préside l’ancien ministre Fadhel Abdelkefi qui fait l’objet d’acerbes critiques de la part du chef de tout l’Etat tunisien est basée sur l’absorption de leurs efforts et leur mise en incapacité, en augmentant les taxes et impôts sur les individus et les institutions, en protégeant et encourageant l’économie parallèle, sans annoncer de réelles mesures pour restaurer les moteurs de l’économie.

Le même parti se dit « surpris que le Président de la République se soit soustrait à la responsabilité des choix peu convaincants du budget 2022, alors même que la promulgation de la loi de finances rectificative pour l’année 2021 et de la loi de finances pour l’année 2022 aient été faits par une seule partie monopolisant l’autorité ».