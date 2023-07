Les producteurs de céréales appellent à l’activation du Fonds des catastrophes naturelles

-Les quantités de céréales collectées dans le gouvernorat de Jendouba jusqu’à la date du 5 juillet 2023, n’a pas dépassée les 218 mille quintaux, après la récolte de près de 66% des superficies céréalières dans la région, en présage à une baisse significative de la production par rapport à la saison dernière.

Une situation accablante face à laquelle, un nombre important de producteurs de céréales dans la région ont lancé un appel au ministère de l’Agriculture pour activer le Fonds des Catastrophes Naturelles, afin qu’ils soient aptes à couvrir leurs dettes et être en mesure de s’acquérir les semences de la prochaine saison.

Le taux de production céréalière pour cette saison, n’a pas dépassé les 13 quintaux/hectare, contre plus de 28 quintaux/ha l’année dernière, a indiqué à l’Agence TAP, une source Commissariat Régional du Développement Agricole (CRDA), notant que les estimations de la récolte de la saison en cours, ne dépassent pas les 600 mille quintaux, contre 1,9 million de quintaux l’année écoulée.

Selon la même source, les délégations de Fernana, Balta Bou Aouane, Bou Salem et Jendouba, situées soit dans les plaines irriguées, soit dans les hauts plateaux de l’ouest, constituent les zones plus productrices de céréales par rapport au reste des délégations de Ghardimaou, Oued Mliz, Jendouba-Nord et Tabarka, zones les plus touchées par la vague de sècheresse qui sévit depuis des années et les dégâts causés par les pluies hors saison du mois de mai dernier.