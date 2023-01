Action de protestation ouverte des agents de l’Agence de l’emploi

Le secrétaire général du syndicat régional du secteur de la formation professionnelle et de l’emploi de Tunis, Kais Saidi , a indiqué à Radio Jawhara FM, mercredi 18 janvier, que les agents et cadres de l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant ont entamé une action de protestation ouverte sous le tire « le sit in de la dignité ». Il a expliqué que ce mouvement intervient en réaction aux atermoiements de l’autorité de tutelle concernant l’application des clauses des accords conclus entre les deux parties le 12 octobre 2022, ainsi que pour demander la suspension ou l’abrogation du circulaire numéro 29 en date du 25 novembre 2022 dont la teneur est contraire aux législations du travail en vigueur, en conférant des attributions qui n’existent pas dans les textes réglementaires organisant l’Agence.

