Aéroport Sfax-Thyna: Reprise des vols en provenance de Libye

Après une période de suspension de 10 mois à cause de la pandémie du coronavirus, les vols en provenance de Libye ont repris au niveau de l’aéroport Sfax-Thyna.

En effet, deux vols par semaine (mardi et samedi) sont assurés au départ de l’aéroport de Maitigua à Tripoli (Libye).

Par ailleurs, des vols irréguliers sont programmés les 19 et 20 décembre 2020 ainsi que les 3 et 4 janvier 2021 en provenance de Paris (France), a indiqué le commandant de l’aéroport de Sfax, Sonia Kmiha.

Les vols réguliers à partir de cette destination reprendront vers les mois de février et mars 2021, a souligné la même source à l’Agence TAP.