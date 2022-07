Afek Tounes appelle ses partisans à voter non et à rejeter la nouvelle constitution proposée

Le parti Afak Tounes a organisé dimanche un meeting dans la ville de Siliana au cours duquel il a appelé ses partisans à rejeter la nouvelle constitution proposée au référendum le 25 juillet courant.

Le président du parti, Fadhel Abdelkefi a appelé, en marge de cette rencontre, à la participation au référendum prévu le 25 juillet courant et à voter non « au système de Kaies Saied ». Les structures du parti ont pris la décision de rejeter le projet de la constitution avant même de le rendre public, a-t-il précisé. Cette décision a été prise en raison du processus unilatéral adopté par le président de la république durant une année, en plus des décisions qui ont causé une forte inflation et une cherté de la vie, a notamment expliqué Fadhel Abdelkefi.