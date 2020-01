Afek Tounes décline la participation sur les consultations gouvernementales

Le parti de Afek Tounes a décliné l’invitation de participer à la réunion consacrée aux consultations sur le document de référence pour le programme gouvernemental tenue mardi après-midi au Palais Dhiafa à Carthage, et a appelé Elyes Fakhfakh, chargé de former le gouvernement, à “revoir la démarche adoptée et à associer toutes les forces nationales sans exclusion ni discrimination dans la discussion du contenu de ce document”.

L’organe exécutif du parti (représenté au parlement avec deux députés) a publié un communiqué à ce sujet, exprimant “la surprise du parti face à la démarche annoncée par Elyes Fakfakh dans le cadre de la discussion du document de référence du programme gouvernemental, qui a divisé les partis en deux réunions distinctes”.

L’instance a rappelé que le parti “était d’accord pour assister à la session de discussion du document de référence du programme gouvernemental, par souci de servir l’intérêt national et le désir d’enrichir le dialogue avec des propositions de réforme”, mais il a été “surpris par l’adoption d’une méthode étrange qui n’exprime pas la clarté et ne consolide pas la confiance”.

Le mouvement Machrou Tounes, à son tour, a décliné la participation à la réunion consacrée aux consultations sur le document de référence du programme gouvernemental programmé pour mardi soir, expliquant dans un communiqué qu’il a pris cette décision après avoir pris connaissance de la méthodologie suivie pour organiser les séances de discussion, qui selon lui “suscite l’étonnement”.

Les réunions des commissions conjointes des partis et blocs parlementaires concernés par les consultations sur le document de référence du programme gouvernemental, ont débuté mardi matin au Palais Dhiafa à Carthage. Elles se sont déroulées dans la matinée en présence des représentants du mouvement Ennahdha, du Mouvement démocrate, du mouvement du Peuple et du mouvement Tahya Tounes. Elles doivent associer dans la soriée des représentants d’autres partis.