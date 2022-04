Afek Tounes rejette le décret-loi amendant la loi sur l’ISIE

Le parti « Afek Tounes » a dit rejeter le décret-loi n°2022-22 amendant la loi organique relative à l’Instance supérieure indépendante pour les élections.

Dans une déclaration rendue publique samedi, le parti a qualifié le décret- loi d’ « autoritaire et unilatéral », estimant qu’il porte atteinte à l’indépendance de l’ISIE et suscite de vives préoccupations sur la transparence et l’intégrité des prochaines élections.

Afek Tounes a souligné que l’indépendance de l’Instance des élections constitue la garantie la plus importante pour une scène politique démocratique.

Concernant le décret-loi sur les entreprises familiales, le parti a estimé que « ces solutions improvisées » qui font partie du projet de Kaïs Saïed ne pourront, en aucun cas, résoudre la crise économique à laquelle fait face le pays, la plus dangereuse que la Tunisie a connue depuis l’indépendance, selon le parti.

Pour « Afek Tounes », cette crise fait craindre « une catastrophe sociale » dont les répercussions sur la classe moyenne seraient difficiles à gérer.