Affaire de Chourabi et Ktari : le SNJT appelle à consacrer une journée nationale de protection des journalistes

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé mardi le président de la République à consacrer le 8 septembre de chaque année, journée nationale de protection des journalistes.

» Cette initiative lancée par une coalition d’associations nationales et internationales après la disparition en Libye des deux journalistes, Sofien Chourabi et Nadhir Ktari avait trouvé, en 2015, un écho favorable auprès du président défunt Béji Caïd Essebsi « , a noté le Syndicat dans un communiqué.

A cette occasion, le Syndicat des journalistes a encore une fois appelé le gouvernement tunisien « à tout mettre en œuvre pour connaître l’endroit où se trouvent les deux journalistes, et dévoiler toute la vérité sur ce dossier, dénonçant un » laxisme » de l’Exécutif.

» La dégradation de la situation sécuritaire et politique en Libye a été servie de prétexte pour ne pas dévoiler la vérité sur le dossier de disparition des deux journalistes, a déploré le syndicat dans le même communiqué.

Pour le Syndicat « le gouvernement libyen se veut entièrement responsable du sort des deux journalistes tunisiens « .

Les journalistes Sofien Chourabi et Nadhir Ktari, sont portés disparus depuis le 8 septembre 2014 alors qu’ils étaient en mission sur le territoire libyen. Jusqu’à présent, il n’y a aucun signe quant à leur état de santé ou encore à l’endroit où ils pourraient être.