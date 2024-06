Afreximbank conclut accord de crédit commercial de 100 millions USD pour la République démocratique du Congo (RDC)

La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) (www.Afreximbank.com) a conclu un accord de crédit commercial de 100 millions de dollars US en faveur de Rawbank. A travers cette facilité, Afreximbank compte aider Rawbank à accroître les flux commerciaux à destination et en provenance de la République démocratique du Congo (RDC).



Cette facilité, la plus importante jamais accordée par Afreximbank à une banque commerciale en RDC, devrait également contribuer à réduire la pression sur la balance des paiements du pays en utilisant l’instrument de financement du commerce offert par le programme de financement commercial dénommé Afreximbank Trade Finance Facility (AFTRAF). Elle offrira en outre des opportunités commerciales à Rawbank et à ses clients, tout en soutenant le développement économique de la RDC.



S’exprimant lors de la cérémonie de signature organisée à l’occasion des Assemblées annuelles d’Afreximbank (AAM2024), Haytham Elmaayergi, vice-président exécutif d’Afreximbank, en charge de Global Trade Bank, a souligné la contribution de la facilité au soutien du développement économique de la RDC.



« Nous sommes très heureux de déployer cette importante facilité en RDC pour soutenir un partenaire aussi stratégique que Rawbank », s’est réjoui M. Elmaayergi. « Nous comptons bien renforcer notre partenariat avec Rawbank en vue de soutenir le développement économique de la RDC. Nos synergies ne peuvent que contribuer à construire l’Afrique que nous voulons en tirant parti de tout le potentiel du commerce intra-africain et mondial au profit de nos populations ».



Il a indiqué que l’AFTRAF était structurée de manière à fournir des services de confirmation commerciale, des garanties de confirmation commerciale et des engagements de remboursement irrévocables aux clients. M. Elmaayergi a ajouté que ce programme était conçu pour contrer la tendance récurrente à la réduction ou au retrait des lignes commerciales accordées aux banques africaines par les banques internationales à la suite du processus d’atténuation des risques.



S’exprimant lors de la cérémonie de signature de l’accord, Didier Tilman, vice-président de la Rawbank, en charge du développement des affaires, a déclaré : « Ce jour marque une étape importante pour Rawbank et pour la République démocratique du Congo. Cet accord avec Afreximbank représente non seulement une injection substantielle de capitaux dans nos capacités de financement du commerce, mais aussi une preuve de la confiance accordée à Rawbank en tant qu’actrice majeure de la croissance économique et de la facilitation du commerce dans la région ».



