Agriculture: l’APIA prévoit de participer à dix manifestations internationales spécialisées en 2021

L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) prévoit de participer, au courant de cette année 2021, à dix salons et foires spécialisés à l’étranger, dans le cadre de ses activités visant à promouvoir l’investissement privé dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et des services qui leur sont liés.

- Publicité-

Ce programme, qui reste tributaire de l’amélioration de la situation épidémiologique liée à la pandémie de Covid-19 dans le monde, « a été établi en concertation avec les investisseurs, les exportateurs et les représentations diplomatiques et commerciales à l’étranger », souligne l’APIA sur son site.

Ainsi, l’Agence participera au salon International des produits naturels et biologiques « BIOFACH » qui se tiendra du 17 au 19 février à Nuremberg, en Allemagne, ainsi qu’au salon International de l’Agriculture « Agri Umbria », lequel se déroulera du 26 au 28 Mars, à Ombrie en Italie.

L’APIA a programmé aussi de prendre part au Salon International de l’Agriculture » SIAM » prévu en avril 2021, à Meknès au Maroc et au Salon International des fruits et légumes qui se tiendra, du 4 au 6 mai, dans la ville italienne Rimini.

Il est également prévu de participer, du 18 au 20 mai, à Berlin, au Salon International des fruits et légumes « Fruit Logistica ». Un autre salon dedié à l’huile d’olive est programmé aussi en mai. Il se tiendra à Jaén, en Espagne.

L’agence projette aussi, de prendre part au Salon International des produits de la mer « Sea Food » qui se déroulera à Barcelone (Espagne) en septembre, et à un autre salon dedié aux produits bilogiques prévu les 24 et 26 octobre, à Paris (France).

Dans son calendrier, l’APIA a inscrit le salon méditerranéen des fruits et légumes programmé en octobre à Madrid (Espagne) et le salon international des ingrédients prévu vers la fin de l’année 2021 à Frankfurt (Allemagne) à son programme annuel.