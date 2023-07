Les 300 opportunités d’investissements agricoles de l’APIA

On a été, ces derniers jours, attentif aux développements « positifs » que le secteur agricole en Tunisie a enregistrés au cours de la période écoulée, tant au niveau de l’approvisionnement normal du marché en produits agricoles qu’en ce qui concerne plus particulièrement l’intéressement des investisseurs et des promoteurs.

Justement, comme l’ont rappelé des observateurs, l’agriculture tunisienne, au passé fabuleux, avait été secouée, l’année dernière, par des crises jamais vues qui ébranlèrent sa réputation historique, délibérément selon certains, dans le dessein inavoué de la détruire et d’en ternir, à jamais, l’image aux yeux des opérateurs économiques en tant que champ d’opérations rentable.

En effet, selon les plus récents chiffres fournis par l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), au cours des cinq derniers mois de 2023, le nombre des nouveaux projets agricoles déclarés auprès des services de l’Agence a atteint 2 mille 560 projets.

En valeur, ces nouveaux investissements agricoles déclarés entre janvier et mai 2023 se sont élevés à 604 millions de dinars, enregistrant une augmentation de 5,2% par rapport à la même période de l’année dernière.

Une mention spéciale doit être accordée, à cet égard, à l’Agence de promotion des investissements agricoles qui a mis en place sur son site web (apia.com.tn) deux bases de données des plus intéressantes et des plus alléchantes, l’une intitulée « idées de projets agricoles » et l’autre « opportunités d’investissements agricoles dans les régions ».

Leur lecture qui ne manquera d’étonner plus d’un, par leur diversité et leur originalité, donne la mesure de ce que l’agriculture tunisienne peut donner.

La première base comporte quelques 60 idées de projets, tandis que la deuxième base propose quelques 200 opportunités d’investissements agricoles dans les régions dont 23 dans le gouvernorat de Bizerte (le premier).Il est suivi par le gouvernorat de Médenine en deuxième position avec 17 opportunités d’investissements allant de l’exploitation et de la valorisation des huîtres situées sur les côtes à l’exploitation et la mise en valeur des eaux géothermales saumâtres , ou encore la plantation de l’arboriculture fruitière précoce (pêchers et vignes) destinées à l’exportation avec le choix de variétés appropriées au climat de la région.

Au service des promoteurs

Pour la région de Kébili, également à l’extrême Sud de la Tunisie, il est proposé aussi une dizaine d’opportunités d’investissements assez spécifiques comme la culture des primeurs par la pratique des eaux géothermales (quelques projets existent déjà), ou encore la pisciculture par l’exploitation des eaux géothermales. La région de Kébili regorge d’eaux géothermales dont certaines très sulfuriques sont utilisées sous forme de thermes publics pour les habitants (village de Steftimi, entre autres).

Présentant l’initiative relative aux idées de projets agricoles, l’APIA a notamment écrit que « dans le but de définir les opportunités d’investissement dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et des services liés à ces secteurs, et à aider les promoteurs qui visitent le site web à se faire une première idée de ce que pourraient être leurs projets du point de vue de l’investissement, de la rentabilité prévisionnelle, des encouragements dont ils peuvent bénéficier et d’avoir un premier aperçu sur certaines données techniques, l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles met à leur disposition 58 idées de projets de différentes activités, sous forme de fiches simplifiées, agrées par les comités régionaux d’octroi des avantages financiers en faveur de promoteurs de différents profils et catégories.

« Ce travail rentre dans le cadre des efforts conjugués afin de faire parvenir l’information à son destinataire et de lui permettre de s’engager dans des secteurs porteurs favorisant les conditions de réussite surtout les jeunes et les diplômés de l’enseignement supérieur qui bénéficient par ailleurs d’importantes incitations .

Il est toujours possible et recommandé de développer ces idées et de les adapter à leur volonté, leurs moyens ainsi que les données techniques dont ils disposent avec la possibilité de s’inspirer des études sectorielles mises à leur disposition au niveau de l’Agence ».

S.B.H