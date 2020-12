Agriculture: Le prix de l’ammonitrate fixé à 500 dinars la tonne

Le ministère du Commerce et du développement des exportations a indiqué, mardi, que les prix de l’ammonitrate industriel emballé a été fixé dans les différents circuits de distribution comme suit :

Prix de vente du Groupement Chimique Tunisien (GCT) : 430 D/tonne

Marge de gain pour la vente de gros est de 25 dinars/tonne. La marge de gain pour la vente de détail est de 45 dinars/ tonne.

Prix de vente pour les agriculteurs : 500 dinars/ tonne.

Dans un communiqué, le ministère a souligné qu’il œuvrera, en collaboration avec les différents intervenants, à renforcer le contrôle des circuits de distribution et à lutter contre toutes les formes de spéculation. En septembre dernier, le GCT a été chargé d’importer 60 000 tonnes d’ammonitrate sur trois tranches de 20 mille tonnes pour un coût estimatif de 45 millions de dinars. Jusqu’à présent, la Tunisie a importé 18 mille tonnes d’ammonitrate provenant de Russie, L’ammonitrate permettra de couvrir les besoins des agriculteurs pour assurer le bon déroulement de la nouvelle saison d’ensemencement des grandes cultures puisqu’il représente environ 90% des engrais azotés utilisés en Tunisie. Cet appel intervient à la lumière des difficultés que traverse le GCT dans la fabrication des engrais phosphatés, en particulier l’ammonitrate et le dioxyde de phosphate (DAP), qui sont nécessaires pour la saison des grandes cultures et le reste des autres secteurs, en raison de l’arrêt complet de la production depuis la deuxième semaine de juillet 2020.Cet arrêt est dû au manque d’approvisionnement en quantités nécessaires de phosphates depuis la troisième semaine de juin 2020, en raison des sit-ins de demandeurs d’emploi.

- Publicité-