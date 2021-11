Agriculture: Le programme de soutien à l’investissement responsable profite à 17 jeunes tunisiens

Quelque 17 jeunes tunisiens ont bénéficié du programme de soutien à l’investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires dont l’objectif est de développer les investissements agricoles responsables et de renforcer le rôle des jeunes dans ce secteur en Tunisie.

Lancé en 2019 par le Laboratoire d’Economie Rurale de l’Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie, l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ce programme a permis de financer dix projets à hauteur de 8 mille dinars chacun.

S’exprimant, lors d’une conférence de ce programme tenue, mercredi, à Tunis, la directrice de l’Assistance à la création d’entreprises à l’APIA, Monia Ben Romdhane a indiqué que ces projets ont été sélectionnés car ils remplissaient un certain nombre de critères dont l’employabilité et l’impact social et environnemental.

Selon Emna Ouertani, universitaire et chercheuse au Laboratoire d’Economie Rurale, l’objectif de ce programme étant de garantir un environnement institutionnel et financier favorable à l’investissement des jeunes dans le secteur de l’agriculture, précisant qu’il a ciblé la région de Béja et les secteurs de l’élevage et de l’huile d’olive.

Elle a, par ailleurs, souligné la nécessité d’engager des réformes des textes de loi relatifs à l’investissement et à l’accès des jeunes aux financements.

Yannick Fiedler, chargé des programmes auprès de la FAO, a indiqué que ce programme permet d’apporter des réponses concretes aux jeunes souhaitant investir dans le secteur agricole, faisant savoir qu’il pourrait être généralisé à d’autres régions.