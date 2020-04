Aides sociales : Le ministère des affaires sociales entame le versement de la 2ème tranche, à cette date

Le ministère des affaires sociales entamera, à partir du 4 mai prochain, le versement de la seconde tranche des aides sociales exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, au profit des familles nécessiteuses et familles en charge d’enfants, de personnes âgées et de personnes à besoins spécifiques.

Lors d’un point de presse tenu jeudi 23 avril 2020, le ministre des affaires sociales Mohamed Habib Kchaou, a expliqué que le ministère entamera aussi le versement d’une nouvelle aide sociale d’un montant de 200 dinars au profit des familles en charge d’enfants, de personnes âgées et de personnes à besoins spécifiques.

Le ministère versera aussi une nouvelle aide de 60 dinars à l’occasion du mois de ramadan au profit des familles nécessiteuses en plus d’une autre aide de 60 dinars à l’occasion de Aid El Fitr.

Selon le ministre des affaires sociales, 260 000 familles nécessiteuses bénéficieront de cette deuxième tranche d’aides en plus de 464 000 familles à revenu limité, 382 familles en charge d’enfants, 121 familles en charges de personnes âgées et 286 familles en charge de personnes à besoins spécifiques.

En effet, le ministère procédera au versement des aides à travers le mécanisme de payement mobile qui permet d’ouvrir des comptes virtuels auprès de la poste et des banques afin d’éviter l’encombrement “, a expliqué le ministre.

Le ministre a affirmé que des aides sociales exceptionnelles de 100 dinars ont aussi été versées au profit de 140 000 personnes retraitées touchant une pension de retraite mensuelle ne dépassant pas les 180 dinars.