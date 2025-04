Air Algérie veut devenir un leader africain du transport aérien

Le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, a affirmé que la compagnie nationale vise à devenir un leader du transport aérien en Afrique, soulignant que la stratégie commerciale adoptée, notamment en matière tarifaire pour les destinations africaines et européennes, a donné des résultats positifs.

« Air Algérie mise sur une politique commerciale offensive, avec un bon rapport qualité/prix. Nos tarifs et notre politique bagages sont conçus pour attirer une clientèle plus large. Nous proposons des tarifs compétitifs avec des temps de correspondance réduits au départ d’Alger, afin de concurrencer les vols directs entre les capitales africaines et européennes », a-t-il déclaré dans un entretien au site d’information Afrik.com.

M. Benhamouda a précisé que cette approche a permis à la compagnie de réaliser une croissance de 34% du trafic passagers entre 2019 et 2024, soulignant sa volonté de maintenir cette dynamique pour faire d’Air Algérie un leader panafricain du ciel.

En outre, il a souligné le potentiel de croissance considérable du transport aérien en Afrique et a exprimé la volonté d’Air Algérie de jouer un rôle clé dans la structuration et l’expansion du secteur sur le continent.

La position géographique stratégique d’Alger, au carrefour de l’Afrique, de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Amérique, est un atout majeur pour le développement de l’aéroport d’Alger en tant que futur hub continental.

« L’aéroport d’Alger est déjà configuré comme un hub, mais son développement dépend de l’extension du réseau international d’Air Algérie. Cela nécessitera une augmentation de notre flotte pour répondre à la demande croissante », a expliqué M. Benhamouda.

A rappeler qu’Air Algérie a lancé un programme d’acquisition de 16 nouveaux aéronefs, dont le premier sera réceptionné en juin prochain, selon le ministre des Transports, Saïd Sayoud.