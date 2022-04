Air Europa reprend ses vols sur la Tunisie

La compagnie aérienne Air Europa reprend ses opérations qu’elle assurait avant la pandémie de Covid-19 en Afrique du Nord et, dès la fin de cette semaine, et ses vols vers la Tunisie et Marrakech avec deux fréquences hebdomadaires vers les deux villes.

La réouverture des deux routes par la compagnie aérienne fait partie du plan de croissance mis en place activé par la compagnie, et qui prévoit d’adapter l’activité aux besoins du marché et de la demande, et de récupérer progressivement la pleine exploitation.

Les vols vers la capitale tunisienne et la ville la plus internationale et la plus connue du Maroc décolleront de l’aéroport Adolfo Suárez Madrid Barajas les dimanches et jeudis soirs, tandis que les vols de retour seront effectués les lundis et vendredis. À leur arrivée au hub de Madrid, les passagers pourront se connecter avec les plus de 60 vols nationaux, européens et transocéaniques opérés par la compagnie.

Les deux lignes, dont les opérations ont débuté en 2017 à Marrakech et en 2019 en Tunisie, ont toujours obtenu de bons résultats avant l’apparition de la pandémie, et il est prévu qu’elles continuent sur la même ligne d’évolution. En effet, Air Europa offre cette année aux passagers plus de 32 500 sièges en Afrique du Nord et gère une prévision d’occupation moyenne dans les prochains mois d’environ 75%.