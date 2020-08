Al-Joumhouri appelle à ne pas voter la confiance au gouvernement Mechichi

Le parti républicain (Al-Joumhouri) a appelé à « ne pas accorder la confiance au gouvernement de Hichem Mechichi et de tourner le dos aux solutions de replâtrage qui éternise la crise au lieu de la dénouer ».

Dans un communiqué , le parti impute au président de la République l’échec de son choix » et l’exhorte à « mener des consultations sérieuses conformément aux traditions politiques avec les partis , les groupes parlementaires et les compétences et à charger une personnalité nationale cumulant les attributs d’un leader politique ayant une vision et un programme qui soient de nature à sauver le pays, fédérant dan son orbite une majorité politique et parlementaire capable de porter le fardeau du pouvoir et transcender le combat de coqs qui a failli pulvériser la vie politique et entraver le processus de transition démocratique ».