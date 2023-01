Un déficit de confiance massif

La récente élection parlementaire monumentale du président tunisien Kais Saied, qui était en quête de légitimité, s’est soldée par une participation dérisoire, puisque presque 1 million de Tunisiens – sur les 9 millions d’électeurs éligibles – se sont rendus aux urnes. Le vote du 17 décembre était censé être la première tentative réelle de façonner l’avenir politique de la Tunisie après la décimation des institutions naissantes du pays après 2011, qui a culminé avec l’adoption d’une nouvelle « constitution ».

Cependant, les Tunisiens ont répondu par un silence pesant. En conséquence, les appels se multiplient dans le pays et à l’étranger pour une nouvelle réinitialisation et une revitalisation de la démocratisation tunisienne en difficulté, note le Foreign Policy Institute de la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.

Cependant, ajoute le think tank, il est beaucoup trop tôt pour déterminer si le rejet retentissant du public tunisien conduira une opposition perpétuellement fragmentée à mettre fin à ses divisions sur la base d’un dédain égal pour Saied. Après tout, l’ascension de Saied ne s’est pas faite sans le consentement, tacite ou non, d’un cadre d’acteurs influents qui ont imaginé des perspectives d’avenir dans la vision de Saied et l’ont considérée comme une alternative crédible à l’impasse qui prévalait à l’époque, souligne le groupe de réflexion.

En outre, toute coalition d’intérêts partagés qui émergerait dans les semaines à venir serait avisée de ne pas surestimer son influence ou de mal interpréter un public tunisien fortement mécontent qui a choisi de voter avec ses pieds il y a seulement deux semaines.

Les Tunisiens n’ont pas soudainement développé une nostalgie pour les législatures bloquées, compromises par la corruption et un penchant pour les petites querelles idéologiques plutôt que de s’occuper du bien-être du public.

Des files d’attente beaucoup moins pour le vote que pour les victuailles

Au contraire, la plupart des Tunisiens sont plus préoccupés par les files d’attente pour la nourriture, le carburant et les médicaments, alors que les braises encore fumantes du COVID-19, la guerre en Europe et une économie mondiale en berne ont vidé les rayons des magasins dans un contexte d’inflation croissante. Dans le même temps, près de la moitié des jeunes Tunisiens – environ 30 % de la population totale de la Tunisie et un peu plus de 40 % de sa main-d’œuvre – sont sans emploi, ce qui crée des défis socio-économiques et politiques encore plus importants, car le malaise persistant réduit rapidement leurs perspectives.

En d’autres termes, si l’opposition choisit de monter un défi soutenu par le consentement populaire, toute alternative proposée doit donner la priorité à un soulagement économique attendu depuis longtemps, au lieu de simplement changer la garde et de revenir au statu quo. Malheureusement, la route vers une telle éventualité est semée d’embûches, y compris au sein de l’opposition elle-même.

On cite l’exemple du renflouement tant vanté du Fonds monétaire international, qui vise à soulager temporairement les difficultés de la Tunisie en attendant des réformes majeures et des ajustements fiscaux pertinents. Premièrement, l’enveloppe de 1,9 milliard de dollars sur une période de quatre ans est loin d’être suffisante pour réparer les dommages causés par les fragilités sous-jacentes qui entravent la reprise économique de la Tunisie, exacerbées par l’augmentation de sa dette.

Deuxièmement, pour recevoir ce financement, la Tunisie doit s’engager dans des réformes très douloureuses mais nécessaires qui auront un impact disproportionné sur les populations les plus pauvres et les plus vulnérables.

Troisièmement, le plus grand syndicat du pays, l’Union générale tunisienne du travail, a juré de résister à toute tentative de réduction des subventions, ainsi qu’aux réductions d’emplois et de salaires dans le secteur public – allant jusqu’à appeler à des grèves et des manifestations pour dissuader le gouvernement d’accepter l’austérité imposée par le FMI.

En outre, en supposant que les élites tunisiennes parviennent à un compromis acceptable et s’engagent dans des réformes qui nécessiteraient une adhésion massive et le consentement du public (ce qui est très, très improbable), les huit dernières années ont été particulièrement malheureuses pour les Tunisiens, ce qui a entraîné un déficit de confiance massif entre les gouvernants et les gouvernés. Ainsi, au fur et à mesure que le temps passe, l’articulation des plans les mieux conçus ou des propositions réalisables ne fera pas grand-chose pour galvaniser un public qui s’est désintéressé de la politique.

L’opposition doit s’en prendre à elle-même

Toutefois, avant même d’envisager de telles perspectives, l’opposition doit se pencher sur sa propre culpabilité dans l’aggravation des difficultés socio-économiques, de la corruption et de la paralysie de la Tunisie. Il est également impossible d’ignorer les hommes en uniforme et les bureaucrates de base qui insistent pour rester apolitiques.

La clé du rétablissement des aspirations démocratiques de la Tunisie réside désormais essentiellement dans la résolution de ses problèmes économiques, qui ont poussé une grande partie des 14 millions d’habitants du pays à se précipiter sur les produits de première nécessité, tandis que les plus audacieux se dirigent vers les bateaux dans l’espoir d’atteindre les côtes européennes. La « politique » est devenue un plaisir douloureusement coûteux dont les Tunisiens moyens ne veulent tout simplement plus.

Ce qui attend la Tunisie, que ce soit sur le plan économique ou politique, est une éventualité qui est devenue assez familière dans cette partie du monde.

Pendant ce temps, le Tunisien moyen continue de payer un prix élevé. Et, pour ajouter l’insulte à la blessure, la résolution de la crise économique ne fera qu’infliger encore plus de douleur.

Le résultat ? Un pays – autrefois prometteur – aujourd’hui à la dérive, soumis aux caprices et aux machinations d’élites querelleuses.