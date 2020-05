Al-Qods : L’esplanade des Mosquées rouvre après 10 semaines sans fidèles

Fidèles au visage barré de masque sanitaire, ruban collé sur les tapis pour les séparer pendant la prière: l’esplanade des Mosquées a rouvert dimanche après deux mois de fermeture pour cause de pandémie, au lendemain de la mort à proximité d’un Palestinien qui suscite un vif émoi.

Des dizaines de musulmans se sont rassemblés devant l’une des larges portes de bois de l’enceinte pour entrer dans les lieux peu après 03H00 (00H00 GMT), soit avant même l’appel à la prière, suivis par des centaines d’autres pour la première prière.

Le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa ont aussi été ouverts dimanche après avoir été fermés à la mi-mars par les autorités religieuses dans le cadre des mesures sanitaires visant à freiner la propagation du coronavirus à Jérusalem, ville disputée dont la partie orientale est occupée et annexée par Israël depuis 1967.

Jusqu’à présent, Israël a enregistré plus de 17.000 contaminations dans sa population d’environ neuf millions d’habitants, dont 284 décès. Du côté palestinien, moins de 500 cas ont été confirmés en Cisjordanie occupée et à Gaza, dont 3 morts, pour une population totale d’environ cinq millions d’habitants.

Au cours des dix dernières semaines, les muezzins avaient appelé les fidèles à prier, mais chez eux, et ce même pendant le mois saint du ramadan qui s’est terminé la semaine dernière.