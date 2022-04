La Tunisie  à la réunion d’urgence du Comité arabe pour al-Qods occupée

La Tunisie, représentée par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi, participe, jeudi, à Amman, à la réunion d’urgence du Comité ministériel arabe chargé de l’action internationale de lutte contre les politiques et mesures illégales israéliennes à al-Qods occupée.

Le département des Affaires étrangères précise, dans un communiqué publié mercredi, que le président de la République Kaïs Saïed a chargé Othman Jerandi de participer à la réunion d’urgence qui intervient suite aux récentes attaques des forces d’occupation contre des villes palestiniennes, dont al-Qods, ainsi que des violations des lieux saints et les incursions et agressions contre la mosquée al-Aqsa.

Il pointe les tentatives de l’occupant de changer le statut historique et juridique d’al-Aqsa en imposant une politique du fait accompli et en poursuivant sa politique raciste basée sur la colonisation, la judaïsation et le déplacement forcé des Palestiniens.

La réunion d’Amman est la quatrième réunion du Comité depuis sa création, le 11 mai 2021, en vertu d’une décision rendue par la réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes.

La Jordanie préside le Comité et ses membres sont la Tunisie en sa qualité de président actuel du Sommet arabe, l’Algérie, la Palestine, l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Maroc et le Qatar.

La réunion du Comité se tiendra en présence du Secrétaire général de la Ligue arabe et du représentant des Émirats arabes unis, en tant que membre arabe du Conseil de sécurité de l’ONU.