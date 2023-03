Algérie : 1er Salon international de l’électroménager à Alger

La première édition du Salon international de l’électroménager se tient du 16 au 20 mars au Palais des expositions à Alger, avec la participation de près de 35 exposants, selon les organisateurs cités par l’Algérie Patriotique.

C’est l’occasion pour les producteurs et les distributeurs, principalement de la production locale, de présenter «les derniers produits et technologies de l’industrie de l’électroménager».

L’exposition réunit les principaux fabricants et fournisseurs locaux et internationaux de renommée afin de présenter une gamme d’appareils et d’équipements ménagers, notamment des appareils de cuisine et de buanderie, des climatiseurs ainsi que des lave-linges, des réfrigérateurs, des cuisinières, des fours, des micro-ondes, des lave-vaisselles et des aspirateurs.

Des séminaires et des ateliers animés par des professionnels du secteur sont également au menu du salon, qui aura aussi pour vocation de «favoriser la collaboration entre les professionnels du secteur et de promouvoir l’Algérie en tant que pôle d’innovation en matière de technologie domestique».