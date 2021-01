Algérie: Des caches d’armes et des outils de détonation découverts à Tizi-Ouzou

Des caches d’armes et des munitions ainsi que des outils de détonation ont été découverts par des détachements de l’Armée nationale populaire dans la wilaya de Tizi-Ouzou, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale, publié par APS.

- Publicité-

« Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements suite à la capture, le 16 décembre 2020, du dangereux terroriste dénommé Rezkane Ahcene, dit « Abou Dahdah » près de la commune d’El-Ancer à Jijel, des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont découvert, aujourd’hui 07 janvier 2021, lors d’opérations de fouille et de recherche menées au niveau des zones de Djbel Ezane, Tbaoulat et Echaara dans la wilaya de Tizi-Ouzou, en 1ère Région militaire, des caches d’armes et de munitions », précise la même sources.

Ces caches d’armes contiennent un « système de missiles antiaérien de type STRELA-2M, un missile de type STRELA-2M, un mortier de calibre 60 mm, quatre (04) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, dix (10) obus pour mortiers de calibre 60 mm, quatre (04) roquettes pour lance-roquettes de type RPG-7, cinq (05) batteries spéciales pour système de missiles sol-air STRELA-2M, cinq (05) bombes de confection artisanale, une ceinture explosive, cinq (05) chargeurs pour munitions, cinq (05) corps de fusée pour obus de mortier 60 mm, 39 téléphones portables équipés de bombes artisanales, 304 balles de différents calibres, une (01) paire de jumelles, quatre (04) ordinateurs portables et divers accessoires informatiques ainsi que des outils de détonation, des vêtements, des denrées alimentaires et des médicaments », détaille le communiqué du MDN.