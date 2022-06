Algérie: Gel des opérations commerciales avec l’Espagne!

C’est dans une lettre en date du 4 juin 2022, envoyée par l’ABEF (Association des banques et institutions financières) algérienne aux directeurs de banques d’Algérie notamment, que décision a été prise un « gel des domiciliations financières des opérations de commerce extérieur, de tous produits et services, de et vers l’Espagne », et ce à compter de ce jeudi 9 juin 2022.

L’APBEF algérienne qui demandait une « application stricte de sa directive », explique cette décision par la « suppression du traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération avec le Royaume d’Espagne »