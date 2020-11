Algérie: La BNA lance l’activité de la Finance islamique dans 7 agences

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) vient de lancer l’activité de la Finance islamique au niveau de sept nouvelles agences pour atteindre un total de cinquante-neuf agences réparties sur quarante-quatre wilayas commercialisant les produits de la finance islamique, a annoncé dimanche la BNA dans un communiqué publié par APS.

Il s’agit de l’agence Touggourt « 941 » dans la wilaya de Ouargla, de l’agence « 482 » dans la wilaya de Annaba , de l’agence « 743 » dans la wilaya de Skikda, de l’agence « 624 » des Pins Maritimes dans la wilaya d’Alger, des agences Tipaza « 438 » et Cherchell » 427″ dans la wilaya de Tipaza et de de l’agence « 704 » dans la wilaya de Sétif, a précisé la même source.

La BNA a rappelé dans le même sillage, que l’offre de lancement propose à tous les segments de la clientèle (particuliers, professionnels ou des entreprises), neuf produits conformes aux préceptes de la Charia Islamique.

« Ces produits sont réparties en deux grandes catégories qui sont les produits d’épargne et de placement de fonds, le compte chèque islamique, le compte courant islamique, le compte épargne islamique, le compte épargne islamique (Jeunes) et le compte d’investissement islamique non restreint », a expliqué la BNA.