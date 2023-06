Algérie : Signature du contrat de réalisation d’un complexe pétrochimique à Arzew

STEP Polymers SPA, filiale 100% du groupe Sonatrach, et la JV Petrofac-HQC ont signé le contrat de réalisation d’un complexe pétrochimique à Arzew (Oran) et une convention du financement du projet.

« Ce contrat de type Engineering, Procurement & Construction porte sur la réalisation, au niveau de la zone industrielle d’Arzew, d’un complexe pétrochimique s’étalant sur 88 hectares destiné à la production de 550.000 tonnes/an de polypropylène, pour une durée de réalisation de 42 mois », précise Sonatrach.

La production de polypropylène attendue de ce futur complexe sera destinée à couvrir les besoins du marché national et à exporter le surplus de la production sur les marchés européen, asiatique et africain, ajoute-t-elle.

La concrétisation de cet important projet permettra la création de près de 6 000 postes d’emploi directs pendant la phase construction, 450 emplois pendant la phase exploitation et 2 000 postes d’emploi indirects, précise le groupe pétrolier et gazier.

Le projet adoptera les normes et standards appliqués à l’échelle nationale et internationale en matière de protection de l’environnement, avec notamment la réalisation d’un vaste programme de plantation d’arbres et de couverts végétaux au niveau de la wilaya d’Oran. »

Sonatrach précise également que la seconde signature a porté sur une Convention de financement entre la STEP Polymers Spa et la banque Nationale d’Algérie (BNA) comme chef de file. Cette convention permettra le financement du projet de réalisation du complexe pétrochimique de polypropylène d’Arzew à hauteur de 70 %, tandis que les 30% restants seront financés en fonds propre, souligne la même source.