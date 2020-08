Algérie : Sonatrach et OMV signent un mémorandum d’entente

La compagnie pétrolière nationale Sonatrach et la société internationale pétrolière et gazière (OMV) ont signé un Mémorandum d’entente (MoU) pour engager des discussions en vue d’identifier les possibilités pour les deux parties d’investir conjointement dans des opérations d’exploration, de développement et de production d’hydrocarbures en Algérie, a indiqué APS.

« Le mémorandum d’entente montre l’intérêt des deux parties à évaluer les opportunités de collaboration suite à la récente promulgation de la nouvelle loi sur les hydrocarbures », a précisé la même source.

Basée à Vienne (Autriche), OMV est une société internationale pétrolière et gazière intégrée, avec une production journalière en amont de 487 kbep/j en 2019, sur ses cinq régions principales de l’Europe centrale et orientale, du Moyen Orient et d’Afrique, de la Mer du Nord, de la Russie et de l’Asie Pacifique, détaille la même source.