Algérie: Protocole d’entente entre Sonatrach et Huawei

Sonatrach a signé hier avec Huawei Télécommunication Algérie, un protocole d’entente visant à explorer les opportunités de coopération dans les domaines de la digitalisation et des technologies de l’information, a indiqué le groupe public dans un communiqué. La cérémonie de signature s’est déroulée au siège de la société mère Huawei, à Shenzhen (Chine) en présence du PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, et de son homologue de Huawei, Hua Liang, selon la même source.

Ce protocole permettra à Sonatrach et à Huawei Télécommunication Algérie «d’établir un cadre propice pour engager des discussions qui porteront sur les opportunités de coopération dans les domaines de la digitalisation et des technologies de l’information, englobant un large éventail de domaines, notamment le cloud computing, les data center, les réseaux informatiques, les télécommunications et la cybersécurité».