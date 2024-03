Algérie: Sonatrach signe un protocole d’accord avec ENI et Equinor

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a signé avec ses partenaires, l’italien Eni et le norvégien Equinor, un protocole d’accord visant la relance des activités d’exploration et de développement du potentiel des hydrocarbures à In Salah et In Amenas.

Le protocole d’accord a pour objet, selon la même source, « de définir le cadre de coopération entre les parties dans la perspective de conclure des contrats d’hydrocarbures sur les zones d’intérêt identifiées à In Salah et In Amenas, sous l’égide de la loi n19-13, régissant les activités hydrocarbures », nous apprend APS.

A noter que Sonatrach et ses partenaires exploitent les périmètres contractuels d’In Salah et d’In Amenas dans le cadre des contrats d’association signés respectivement le 23 décembre 1995 et le 29 juin 1998, sous l’égide de la loi n 86-14 régissant les activités hydrocarbures.