L’hydrogène vert s’offre un hub en Tunisie…avec une touche bavaroise

Le premier hub tuniso-bavarois sur les Technologies et l’Innovation pour l’Hydrogène Vert vient de voir le jour. Ce fut à l’amphithéâtre 800 de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT), avec la vocation d’être une « plateforme d’échange et de formation visant à promouvoir la recherche et le développement de technologies de pointe autour de l’hydrogène vert ».

Il a pour objectif de promouvoir la coopération scientifique et technologique, de renforcer les connaissances et les échanges d’expériences ainsi que de soutenir les partenariats. Il entend aussi, offrir des opportunités de formation et de développement de compétences pour les professionnels du secteur.

La création de ce hub est mandaté par le programme du gouvernement allemand et des Etats fédéraux (Bund-Lander-Programm, BLP dans le cadre du projet » le programme Tuniso-Bavarois sur les Technologies et l’Innovation pour l’Hydrogène Vert » qui vient compléter le projet » Hydrogène Vert au Service d’une Croissance Durable et une Economie Décarbonisée en Tunisie (H2Vert.TUN) « . Ce dernier est mené par le ministère Fédéral de la Coopération Economique et du Développement et mis en œuvre par l’Agence allemande de coopération internationale » GIZ », en étroite collaboration avec le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, dont le directeur général de l’électricité et de la transition énergétique, Belhassen Chiboub a souligné l’importance de chercher des solutions » en cohérence avec la stratégie nationale de transition énergétique » afin de faire face au déficit de la balance commerciale énergétique.

Des coûts d’investissements partagés

Actuellement, le taux d’indépendance énergétique de la Tunisie, qui représente le ratio des ressources d’énergie primaire par la consommation primaire, est de 50%, a-t-il rappelé, d’où l’impératif de se tourner vers les énergies renouvelables et l’hydrogène vert.

Produit à partir d’énergies renouvelables telles que les énergies solaire et éolienne, l’hydrogène vert permettra, selon lui, de produire de l’électricité verte et d’être utilisé dans plusieurs secteurs comme l’industrie, l’objectif étant d’atteindre, à l’horizon 2050, le » zéro émission nette » qui signifie que les émissions de gaz à effet de serre seront réduites à un niveau proche de zéro.

Il a, dans ce contexte, mis l’accent sur l’importance de la coopération avec l’Allemagne en matière de production d’hydrogène vert car, selon lui, » la Tunisie ne peut pas supporter, à elle seule, les coûts d’investissements dans ce secteur qui restent élevés « .

Intervenant, à son tour, la vice-présidente crargée de la Recherche scientifique, du développement technologique et du partenariat avec l’environnement de l’Université de Tunis El Manar, Halima Majoubi, a déclaré que son université dispose de plusieurs atouts lui permettant de contribuer au développement de l’hydrogène vert et partant de répondre aux défis climatiques et énergétiques auxquels est confrontée la Tunisie.

Selon elle, l’université de Tunis El Manar est dotée d’une expertise diversifiée dans divers domaines scientifiques et techniques dont le génie chimique, le génie mécanique et les énergies renouvelables, outre une infrastructure de recherche de pointe.

Cela permettra de mener des expérimentations et des études approfondies sur l’utilisation de l’hydrogène vert, a-t-elle fait savoir, ajoutant que son université compte aussi un réseau de partenariats entre diverses institutions nationales et internationales.

La Tunisie, prochain exportateur d’hydrogène vert

De son côté, l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel a indiqué que la création de ce hub permettra de poser les jalons de la recherche scientifique en matière d’hydrogène vert et d’encourager l’innovation dans ce secteur.

» Pour la Tunisie, un pays à fort potentiel solaire et éolien, le développement de l’hydrogène vert offre une perspective prometteuse en matière de stockage et de revente. Elle peut même devenir un exportateur important dans ce domaine à moyen et à long termes « , a-t-il ajouté.

Et de rappeler que l’Allemagne avait signé, suite à l’adoption de sa stratégie nationale sur l’hydrogène vert en 2020, un protocole d’entente avec la Tunisie, portant sur la mise en place d’une alliance tuniso – allemande de l’Hydrogène Vert.

Le programme Tuniso-Bavarois sur les Technologies et l’Innovation pour l’Hydrogène Vert, dans lequel s’inscrit la création de ce hub, prévoit notamment l’établissement de partenariats stratégiques entres les instituts de recherche scientifique et industrielle des deux pays ainsi que la promotion des femmes tunisiennes et bavaroises actives dans le secteur.