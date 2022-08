La Tunisie a-telle assez d’argent pour acheter des produits pétroliers  d’ici septembre ?

L’expert international dans le secteur pétrolier, Mahmoud El May, a déclaré, ce mercredi 3 août 2022, que la Tunisie n’a pas pu acheter les quantités programmées de gasoil et de produits pétroliers à cause du manque de liquidité. Les quantités restantes seront ainsi rachetées en août en choisissant de puiser dans r le stock stratégique.

Réagissant aux déclarations de la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, l’expert a indiqué, sur Express fm, que l’augmentation des prix renvoie automatiquement à la réduction et la rationalisation de la consommation.

Les prix auraient été plus élevés vu la conjoncture actuelle en optant pour le mécanisme d’autorégulation à titre mensuel sans aucune intervention politique, a-t-il estimé , qualifiant de « populiste » la décision relative au gel des prix des hydrocarbures pendant quelques mois, alors que certains pays appliquent hebdomadairement le mécanisme d’autorégulation des prix du carburant.

Le principe de l’autorégulation doit être appliqué mensuellement et les prix varient de ce fait en hausse et en baisse suivant le cours du marché international, a souligné l’expert , rappelant que la flambée des prix est essentiellement induite par la guerre russo-ukrainienne engendrant une perturbation au niveau de la distribution et par conséquent l’augmentation des coûts de transport.

Actuellement, la première difficulté que traverse la Tunisie dans ce cadre est le retard au niveau du paiement et donc un retard de livraison par les sociétés pétrolières. Un constat quirappelle le scénario qu’a connu le Liban il y a quelques mois.

Soulignant la nécessité de trouver des solutions pour financer les achats de la Tunisie afin d’éviter le risque de pénurie des produits pétroliers, Mahmoud El May a exprimé son inquiétude quant à l’incapacité du gouvernement tunisien de régulariser la situation et à trouver des financements d’ici le mois de septembre.