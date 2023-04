Algérie : Vers la hausse de la durée du congé de l’Aïd El Fitr et El Idha à 4 jours !

Les députés de l’Assemblée populaire nationale algérienne (APN), ont présenté une proposition de projet de loi visant à augmenter le congé de l’Aïd El Fitr et de l’Aïd El Idha en Algérie. Le document de la proposition a été repris par le média Sabq Press, relayé par DzairDaily.

Ils suggèrent ainsi de passer à quatre jours au lieu de deux. Cela pour des considérations religieuses et géographiques, estimant que les gens consacrant des jours pour célébrer, se rassembler et exprimer leur joie.

Par ailleurs, les députés ont cité le fait que la plupart des pays arabes et musulmans accordent des congés plus longs. Ces derniers peuvent allers au moins de 3 jours, et jusqu’à 8 jours, pour les fêtes religieuses. Ils ont souligné que les vastes étendues territoriales du pays nécessitent un jour supplémentaire pour les déplacements, et ce, afin de célébrer cette fête religieuse.