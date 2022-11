Ali Mrabet déplore le retard dans la numérisation du secteur sanitaire

Le ministre de la santé publique, Ali Mrabet, estime illogique qu’à l’orée de l’année 2023, le secteur tunisien de la santé n’est pas encore digitalisé.

Dans des déclarations au journal Assabah du 30 novembre, il a indiqué que son département s’est engagé dans un vaste programme de mise à niveau du secteur sanitaire à tous les plans, après la sortie de la pandémie de Covid 19 qui avait épuisé les énergies et le temps, ajoutant que l’action cible tant les établissements de première ligne constitués par les dispensaires et les hôpitaux locaux, que les hôpitaux régionaux et les CHU, et ce avec l’assistance de l’Union européenne, sachant que La Tunisie compte 2200 établissements sanitaires.

Il a signalé aussi le lancement du programme « la santé nous est chère » et du système de prise de rendez-vous à distance dans certains hôpitaux, en attendant sa généralisation.

Il a signalé également le lancement du programme de la médecine électronique basée sur le traitement à distance au profit de plus de deux mille patients de maladies chroniques, notamment la tension artérielle dans la Cité Ettadhamoun et au Kef.

Ali Mrabet a indiqué que 6 millions de citoyens ont bénéficié du service de la carte de soins « labess » depuis son lancement, il y a près de cinq mois, déclarant que le système de santé est un tout et qu’on ne peut pas le diviser entre secteur public et secteur privé de sorte que l’amélioration devra le cibler dans son ensemble.

Il a ajouté que dans le cadre des efforts tendant à assurer la bonne gouvernance du secteur, les services du ministère poursuivent la mise en application du système « Sehati », ma santé, ainsi que la numérisation des circuits de distribution des médicaments.