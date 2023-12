COP 28 : Mrabet prend part aux travaux de la journée de la Santé

En marge de la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP28) qui se tient à Dubaï, aux Emirats arabes unis du 30 novembre au 12 décembre 2023, le ministre de la santé, Ali Mrabet, a pris part hier dimanche à la séance inaugurale de la « Journée de la santé » organisée en présence du Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

A cette occasion, le ministre de la santé, a rencontré son homologue émirati, Abdul Rahman Bin Muhammad Al Owais, ministre de la santé et de prévention. Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer davantage le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la santé notamment à travers la mise en œuvre du comité mixte dans ce domaine.

La coopération bilatérale avec la République arabe d’Egypte a également été au centre de la rencontre entre le ministre de la Santé, Ali Mrabet, et son homologue égyptien, Khaled Abdel Ghaffar.

Les discussions ont porté sur la coopération dans le domaine de la santé mettant l’accent sur les opérations d’évacuation en Tunisie des Palestiniens blessés à Gaza pour les soigner dans les établissements hospitaliers tunisiens et ce, conformément aux instructions du président de la République, Kais Saïed.

