Alkimia terminait l’exercice 2020, déficitaire de 34,875 MDT

Selon le rapport de ses commissaires aux comptes pour tout l’exercice 2020, la Société Chimique Alkimia où le groupe chimique tunisien détient plus de 39 % du capital et les groupes Driss et La Carte presque 18 %, avait terminé l’exercice avec un déficit de plus de 34,875 MDT. Une perte qui doublait par rapport aux 15,928 MDT de l’exercice 2019. On remarque que les produits d’exploitation étaient déjà en baisse de plus de 6 ,5 MDT en glissement annuel. La baisse de 7,875 MDT des charges d’exploitation de l’entreprise, n’a pas été suffisante pour impacter positivement le résultat final.

La production de l’année 2020 a atteint 55 680 tonnes de Tri-polyphosphate de sodium (STPP ; Na5P3O10) contre 47 660 tonnes produites en 2019, accusant ainsi une augmentation de 16,83%. Ce niveau de production reste cependant en deçà de la capacité nominale de production de l’Usine en raison de la baisse de la demande sur le Marché International et de la perte d’importants clients après les diverses déclarations de Force Majeure dues aux arrêts forcés des Unités de production en 2016, 2017, 2018 et 2019 par manque d’acide phosphorique.

Malgré l’amélioration du volume de vente, le chiffre d’affaires a enregistré une baisse de 4,79% en raison de la baisse concomitante des prix de vente du STPP sur le Marché international et du cours du Dollar par rapport au Dinar. – La mise en route de l’Usine de MAP cristallisé a pris beaucoup de retard dû à la COVID-19. En effet les essais de démarrage de cette nouvelle unité n’ont commencé qu’au mois de Février 2021, la production a commencé au mois de Juin 2021 et la réception provisoire de l’unité sera signée avec le fournisseur espagnol le 1er Aout 2021.