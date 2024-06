Allocation de 1,5 milliard de dinars pour le financement du panier de céréales importées jusqu’à fin mai 2024

La Tunisie a alloué jusqu’à fin mai 2024, environ 1,5 milliard de dinars pour financer le panier de céréales importées de l’étranger qui représente environ 53,7 % de l’ensemble des importations alimentaires.

Ces données, qui ont été rapportées par l’Observatoire national de l’agriculture dans un communiqué sur le « Développement de la balance commerciale alimentaire », interviennent au moment où le pays ambitionne de collecter environ 5,3 millions de quintaux au cours de la saison agricole actuelle.

La part des céréales de l’ensemble des importations alimentaires du pays a légèrement diminué à fin mai 2024 par rapport aux chiffres de l’année dernière représentant 54,7% des importations alimentaires totales.

La Tunisie a orienté ces fonds vers l’achat de blé (blé dur et blé tendre ), qui représente environ 1 milliard de dinars, ce qui représente 68,5% du panier céréalier, constitué d’orge fourragère et de maïs.

Les importations moyennes du blé dur ont baissé de 14,7 %, tandis que le prix moyen des importations du blé tendre requis par le marché local a chuté de 21,2 %.

Le Gouvernement encourage les agriculteurs à collecter la récolte céréalière en fixant les prix de la réception des céréales auprès des centres de collecte et en instituant une subvention d’encouragement circonstancielle pour la récolte 2024.

Les prix de la réception du blé dur à la collecte sont de 140 dinars par quintal, de 110 dinars par quintal pour le blé tendre et de 90 dinars par quintal pour l’orge et le tritical.

Il convient de signaler que le déficit de la balance commerciale générale de la Tunisie s’est creusé à hauteur de 6413 MD à fin mai 2024, contre 8100,7 MD au cours de la même période de 2023.

Les échanges commerciaux de la Tunisie se sont élevés à fin mai 2024 à environ 26750 MD à l’exportation et 33 162,9 MD à l’importation.

- Publicité-