AM Best dégrade les notes de crédit de Tunis Re

AM Best a abaissé la note de solidité financière (FSR) de B+ (bon) à B (moyen) et la note de crédit émetteur à long terme (ICR à long terme) de « bb+ » (bon) à « bbb- » (moyen) de la Société Tunisienne de Réassurance (Tunis Re) (Tunisie). La perspective de la FSR a été révisée de négative à stable, tandis que la perspective du RCI à long terme est négative.

Les notes de crédit reflètent la solidité du bilan de Tunis Re, qu’AM Best évalue comme très solide, ainsi que sa performance opérationnelle adéquate, son profil commercial limité et sa gestion du risque d’entreprise (GRE) marginale.

Les dégradations de notes reflètent une révision de l’évaluation d’AM Best de l’ERM de Tunis Re à marginal, en raison d’une augmentation du risque économique et politique en Tunisie au cours des derniers mois, et de l’impact négatif que cela a sur le profil de risque de la société. Tunis Re est domiciliée en Tunisie et détient plus de 95% de ses actifs investis dans le pays, conformément aux exigences réglementaires.

La perspective négative sur le RCI à long terme reflète les pressions continues sur le risque pays, qui pourraient conduire à une détérioration de la solidité du bilan de la société.

L’évaluation de la solidité du bilan de Tunis Re reflète une capitalisation ajustée au risque au niveau le plus fort, tel que mesuré par le ratio d’adéquation du capital de Best (BCAR). Le risque d’investissement découlant des actifs de la société détenus en Tunisie devrait entraîner une augmentation de la consommation de capital à moyen terme. Cependant, AM Best s’attend à ce que la capitalisation ajustée au risque reste résiliente, avec des scores BCAR bien supérieurs au minimum requis pour soutenir l’évaluation la plus forte. La société a un portefeuille d’investissement conservateur par classe d’actifs, mais sa concentration en Tunisie pèse sur la qualité des actifs.

Tunis Re présente des antécédents de performances opérationnelles adéquates, avec un rendement moyen pondéré des capitaux propres sur cinq ans (2016-2020) de 8 % (calculé par AM Best). Les bénéfices ont toutefois été volatils sur cette période, sous l’effet de la fluctuation des résultats techniques, le ratio combiné variant entre 95 % et 113 % (tel que calculé par AM Best). Les informations financières préliminaires pour 2021 indiquent une amélioration des performances de souscription pour la troisième année consécutive.

L’évaluation du profil des affaires de Tunis Re reflète sa position de leader en Tunisie, où elle bénéficie d’une part de marché d’environ 20 % (mesurée par les primes cédées), et sa bonne diversification sur les marchés régionaux. Les primes générées en dehors de la Tunisie ont représenté environ 50% de la prime brute émise (GWP) de la société au cours des dernières années. Néanmoins, avec une PRB inférieure à 60 millions USD en 2020, les opérations de Tunis Re restent d’une ampleur limitée sur le marché mondial de la réassurance.