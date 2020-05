Fitch dégrade la note souveraine de la Tunisie à B

L’agence de notation Fitch Ratings a abaissé la note de défaut émetteur de devises à long terme de la Tunisie de « B+ » à « B ». La perspective est stable.

La dégradation de la note reflète l’aggravation des déséquilibres macroéconomiques persistants de la Tunisie et la détérioration des trajectoires de la dette extérieure et de la dette publique en raison des perturbations économiques dues au choc de la pandémie de coronavirus ; explique l’agence. L’économie tunisienne connaîtra sa plus forte contraction jamais enregistrée en 2020, tandis que le déficit des comptes courants ne parviendra pas à se résorber dans le contexte d’un arrêt temporaire de l’assainissement budgétaire, ce qui entraînera une nouvelle hausse significative des ratios de la dette extérieure nette et de la dette des administrations publiques (GG), déjà élevés. Les soldes des Perspectives stables continuent de bénéficier du soutien solide des créanciers officiels face à la vulnérabilité extérieure permanente due à d’importants besoins de financement et aux risques que font peser sur les réformes budgétaires des tensions sociales bien ancrées.

Nous y reviendrons