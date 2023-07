Amen Bank : Tous les ratios sont au vert et à la hausse

Les indicateurs trimestriel au 30 juin 2023 de l’Amen Bank, signalent que les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une augmentation de 93,7 millions de dinars ou 19,8% par rapport à fin juin 2022. Le Produit Net Bancaire a atteint 278,7 millions de dinars à fin juin 2023 contre 247 millions de dinars pour la même période de 2022, soit une hausse de 12,8%.

Les crédits à la clientèle, nets des provisions et d’agios réservés, sont passés de 6 541,2 millions de dinars à fin juin 2022 à 6 991,9 millions de dinars à fin juin 2023, enregistrant ainsi une progression de 450,7 millions de dinars ou 6,9%. Les dépôts et avoirs de la clientèle se sont établis à fin juin 2023 à 7 505,5 millions de dinars, soit une progression de 885,8 millions de dinars ou 13,4% par rapport à fin juin 2022. Les ressources longues, provenant des emprunts et ressources spéciales, ont atteint 766,8 millions de dinars enregistrant ainsi une baisse de 8,7% par rapport au 30 juin 2022. Le coefficient d’exploitation a atteint 36,98% à fin juin 2023 contre 38,51% pour la même période de 2022, soit une amélioration de 153 points de base.