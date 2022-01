AMI étudie de passer sur la marché principal de la BVMT

Les états financiers intermédiaires relatifs au premier semestre 2021, de la société d’assurance multirisques AMI, font ressortir un résultat net bénéficiaire de 0.9 MDT contre un déficit de 0.6 MD au 30 Juin 2020. . Le Conseil d’Administration de l’entreprise a ainsi décidé d’étudier l’introduction de la compagnie sur le marché principal de la Bourse de Tunis, afin de renforcer davantage l’image et la visibilité d’AMI Assurances.

Avec la BNA comme actionnaire majoritaire, la compagnie continue et accélère la mise en œuvre de ses axes stratégiques ayant pour but la maitrise des risques et la rentabilisation de la branche automobile, le développement des autres branches d’assurance notamment à travers la bancassurance, l’utilisation efficace des canaux de distribution, la maitrise des frais de gestion et la dynamisation du portefeuille de placements.