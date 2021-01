Ammar promet la révision du cadre légal de l’hébergement alternatif

A la suite du communiqué de presse émis par l’Association Edhiafa qui regroupe et fédère les hébergements de petite taille en Tunisie, le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat Habib Ammar, a immédiatement réagi et a voulu rassurer le secteur de l’hébergement touristique alternatif tunisien. « Il considère que la mise en valeur de la diversification de l’offre touristique est prioritaire. Il a également confirmé que le cadre juridique de notre secteur devait être revu » déclarait Sabri Oueslati, Président de l’Association. Cette dernière propose par ailleurs « l’allègement et la simplification de la procédure de demande d’agrément ainsi qu’un apport de transparence sont absolument nécessaires »

Rappelons que le secteur des hébergements touristiques de petite taille est en plein essor partout dans le monde et également en Tunisie. Depuis quelques années, ce secteur très porteur ne fait que s’accroître. Il ne fait aucune ombre au tourisme de masse et le complète harmonieusement. Pourtant, en Tunisie, même si ce secteur attire les suffrages des citoyens, le nombre d’hébergements non agréés, travaillant dans l’informel, dépasse de loin de nombre des structures agréées. Il faut dire que le processus de l’obtention d’un agrément est très lent et comporte beaucoup de zones d’ombre, pénalisantes pour le nouveau promoteur. De plus, le cadre juridique établi depuis plusieurs années, s’avère complètement caduque en 2021 et appelle à une mise à jour globale. La multitude des vis-à-vis – sur lesquels le Ministère du Tourisme n’a souvent pas de force d’intervention – demeure l’une des principales raisons de lourdeur et de lenteur lors de la demande d’agrément.