Les moyens à mobiliser afin de renforcer les investissements touristiques orientés vers l’hébergement alternatif, ont été au centre d’une séance de travail, présidée par le ministre du Tourisme, Habib Ammar, à laquelle ont pris part le conseiller auprès du chef du Gouvernement, Abdessalem Abassi et des cadres des ministères du Tourisme, et de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Selon un communiqué, publié par le ministère du Tourisme, mercredi soir, les participants ont mis l’accent sur l’impératif de la révision du cadre réglementaire de cette activité, afin de simplifier les procédures, de pallier à la complexité des procédures administratives et d’ encourager la réalisation de ce genre de projets, qui suscitent l’intérêt des investisseurs tunisiens et étrangers. Il a été convenu d’organiser, prochainement, d’autres séances de travail, dans le but d’examiner les propositions d’amendement du cadre juridique et réglementaire.