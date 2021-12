Amnesty International demande à la Tunisie de lever l’application du passe vaccinal

Les autorités tunisiennes doivent interrompre la mise en œuvre, dans l’attente d’une modification, d’un nouveau décret-loi Covid-19 qui interdit à toute personne âgée de 18 ans ou plus ne possédant pas de carnet de vaccination l’accès à de nombreux espaces publics et privés, et d’occuper des emplois dans le secteur public ou dans le secteur privé salarié, et – si elle est de nationalité tunisienne – lui interdira de voyager à l’étranger, a déclaré Amnesty International ce mercredi 22 décembre.

- Publicité-

Bien que certains aspects du décret-loi 2021-1, qui rend obligatoire l’utilisation du laissez-passer, soient conformes au droit international et aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Amnesty International demande aux autorités de modifier les dispositions qui violent les droits au travail et à la liberté de circulation garantis par le droit international.

« Après la crise sanitaire de cet été, la population tunisienne bénéficie d’un accès beaucoup plus large aux vaccins, mais tous ne bénéficient pas du même accès aux soins de santé publics ou aux vaccins. En cherchant à limiter la propagation du Covid-19, les autorités tunisiennes ne doivent mettre en place que des restrictions nécessaires et proportionnées à la protection de la santé publique « , a déclaré Amna Guellali, directrice régionale adjointe d’Amnesty International pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

« Les autorités tunisiennes ne doivent pas mettre en œuvre le nouveau décret-loi tant qu’elles ne l’ont pas modifié pour faire en sorte que les exigences en matière de réussite de la vaccination ne violent pas le droit international relatif aux droits humains en menaçant inutilement les moyens de subsistance des Tunisiens et en infligeant des sanctions indûment sévères en cas de non-respect. »